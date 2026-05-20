Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere disposto a concedere ulteriori due o tre giorni, forse fino all’inizio della prossima settimana, all’Iran per negoziare un accordo che eviti nuove azioni militari. Nel frattempo, le forze israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla che si avvicinavano alle loro acque. Le decisioni su tempi e interventi sono state rese note nelle ultime ore, mentre si intensificano le tensioni nella regione.

“Altri due-tre giorni in più, forse fino all’inizio della prossima settimana”. È quanto è disposto a concedere Donald Trump all’Iran per giungere a un accordo che scongiuri nuove operazioni militari. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato il suo passo indietro annunciato nella serata di ieri. “Ero a un’ora dal prendere la decisione” di attaccare, ha assicurato Trump riguardo alla più recente tregua concessa a Teheran su pressione dei Paesi del Golfo, che spingono per il proseguimento dei negoziati. I negoziati tra Trump e l’Iran. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha confermato che la comunicazione tra i leader regionali e le parti coinvolte nella guerra è “in corso”, ma ha anche precisato di credere che “serva più tempo” per raggiungere un’intesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump concede “altri 2-3 giorni” a Teheran. Israele intercetta tutte le barche della Flotilla

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