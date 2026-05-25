Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato di sperare che venga raggiunto presto un accordo tra Stati Uniti e Iran. Ha aggiunto che l’Italia si impegnerà a contribuire alla risoluzione. La sua affermazione è stata rilasciata durante un convegno presso l’Accademia della Treccani. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto o sui tempi dell’accordo.

l ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Treccani, ha commenta l’accordo Usa-Iran in via di definizione. “Io mi auguro che si possa arrivare a un annuncio nel giro di poco tempo, così come ha detto anche il Segretario di Stato Rubio, dipende da loro, dai contenuti dell’accordo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo sempre detto, una volta che ci sia un cessate il fuoco duraturo, a partecipare anche a quella azione per garantire la libertà di navigazione con i nostri dragamine, che hanno una grande esperienza, per sminare lo stretto e poi per cercare di recuperare il tempo perduto, perché ci sono tante... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Tajani: Spero accordo a breve, Italia farà la sua parte

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