Il Medio Oriente ha assistito a un momento di tregua con Libano e Israele che hanno accettato un cessate il fuoco, mediato dall'ex presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata commentata positivamente dal governo italiano, con il presidente del Consiglio che ha definito l’accordo un fatto positivo e ha affermato che l’Italia farà la propria parte. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi sul campo.

Il Medio Oriente tira un sospiro di sollievo, con Libano e Israele che accettano un cessate il fuoco mediato da Trump. Un'iniziativa che trova il plauso anche del governo italiano. "L’annuncio è un’eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti", si legge in una nota del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Notizia eccellente, Italia farà la sua parte"

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