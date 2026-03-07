Iran Meloni sente Erdogan e leader europei | Italia farà la sua parte Allerta su energia e sicurezza

La premier italiana ha avuto conversazioni telefoniche con il presidente turco e vari leader europei, durante le quali ha confermato che l’Italia farà la sua parte. Intanto, a Palazzo Chigi si sono susseguite chiamate in risposta alla crescente tensione nel Medio Oriente, con l’obiettivo di affrontare le questioni di energia e sicurezza nella regione. Lo scenario mediorientale continua a essere al centro dell’attenzione internazionale.