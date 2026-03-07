Iran Meloni sente Erdogan e leader europei | Italia farà la sua parte Allerta su energia e sicurezza
La premier italiana ha avuto conversazioni telefoniche con il presidente turco e vari leader europei, durante le quali ha confermato che l’Italia farà la sua parte. Intanto, a Palazzo Chigi si sono susseguite chiamate in risposta alla crescente tensione nel Medio Oriente, con l’obiettivo di affrontare le questioni di energia e sicurezza nella regione. Lo scenario mediorientale continua a essere al centro dell’attenzione internazionale.
(Adnkronos) – Telefoni roventi a Palazzo Chigi, con lo scenario mediorientale che resta incandescente. Proseguono le interlocuzioni internazionali della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla crisi legata all'Iran, mentre il governo monitora parallelamente le possibili ripercussioni economiche – a partire dal fronte energetico – della nuova escalation in Medio Oriente. In questo quadro la premier ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
