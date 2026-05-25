Un senatore degli Stati Uniti ha dichiarato che oggi è possibile raggiungere un accordo con l’Iran, altrimenti si procederà con altre azioni. La disputa tra le due parti riguarda principalmente la riapertura dello Stretto di Hormuz e il programma nucleare iraniano. La situazione resta tesa, con nessuna soluzione ancora prevista, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a essere alte.

E' ancora braccio di ferro tra Usa e Iran. Al centro, due dossier caldi difficili di risolvere: la riapertura dello Stretto di Hormuz e il programma nucleare iraniano. E così, mentre il presidente Donald Trump raffredda le tensioni diplomatiche affermando che "non c'è fretta" nel trovare l'intesa e soprattuto nel firmare il memorandum tra le parti, il segretario di Stato specifica che "qualsiasi intesa dovrà garantire a Israele il diritto alla difesa" “O raggiungeremo un buon accordo, oppure dovremo trovare un’altra soluzione“. Il segretario di Stato americano,Marco Rubio, dopo 48 ore di intense accelerazioni diplomatiche tra Iran e Usa, per riuscire a trovare una quadra su quella che però, dopo mesi di tira e molla, sembra solo un’utopica intesa, torna a profetizzare sull’esito delle trattative. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Rubio rilancia: ‘Oggi possibile accordo o risolveremo in altro modo’

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