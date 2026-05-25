Un senatore statunitense ha affermato che potrebbe essere raggiunto un accordo con l’Iran già oggi, altrimenti si procederà con altri mezzi. Ha inoltre dichiarato che Israele avrà il diritto di difendersi. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle trattative in corso e delle tensioni nella regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità o sul contenuto dell’accordo potenziale.

L’accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti riconoscerà sempre a Israele il “diritto” a difendersi. Lo ha spiegato il Segretario di Stato americano Marco Rubio parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. “Israele ha sempre il diritto a difendersi. Qualunque Paese al mondo ha questo diritto. E dunque, se Hezbollah si appresta a lanciare dei missili o lancia dei missili contro di loro, Israele ha il diritto di rispondere”, ha affermato Rubio. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi “oggi stesso“. “Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Rubio: “Possibile accordo già oggi o risolveremo in altro modo. Israele avrà il diritto di difendersi”

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Iran, Rubio: «Presto un accordo, forse già oggi»

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