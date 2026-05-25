L'accordo tra Usa e Iran è stato rinviato, e lo Stretto di Hormuz resta chiuso. I media statunitensi riferiscono di un’intesa sui principi, ma potrebbe richiedere ancora giorni per essere firmata. Teheran ha dichiarato che ci sono troppe divergenze. Un senatore americano ha affermato che un’intesa potrebbe essere raggiunta già oggi, con garanzie per Israele.

La firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. 'Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra partè, dice Trump. Ma Teheran avverte: 'Se continua l'ostruzionismo Usa su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltarè. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi, e Israele avrà comunque il diritto di difendersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accordo Usa-Iran, Teheran: "Troppe divergenze". Rubio: "Intesa possibile già oggi, presenti garanzie per Israele”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: oggi la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA. Trump: “Accordo possibile, il conflitto finirà presto”Oggi si attende una risposta da parte di Teheran alla bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti, nel contesto della tensione tra i due paesi.

Usa e Iran verso altri 60 giorni di tregua, Rubio: «Possibile annuncio a breve». Ma Teheran frena: «Non c’è ancora un accordo» – La direttaUsa e Iran potrebbero prolungare di altri 60 giorni la tregua in corso, con un possibile annuncio in arrivo a breve, secondo quanto dichiarato da un...

Temi più discussi: Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Negoziano tutti: rinviando le differenze, l’accordo Usa-Iran è più vicino; Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'.

Domani, lunedì 25 maggio, alle 7:15 intervengo a @RadioCapital_fm #thebreakfastclub per commentare l'ipotesi di accordo #Iran #Usa alla luce dei proclami di @realDonaldTrump e prudenza #Teheran su riapertura #Hormuz Finestra su escalation conflitto # x.com

L'Autorità di Hormuz dell'Iran non è una tattica di negoziazione. È l'accordo con cui Teheran vuole allontanarsi. reddit

Guerra Usa-Iran, Teheran: L'accordo con gli Usa non è imminente. Axios: Trump valuta un ultimo grande attaccoFine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Strett ... ilmattino.it

Guerra Iran USA, Rubio: Possibile un accordo con Teheran già oggi. LIVELa firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate anche s ... tg24.sky.it