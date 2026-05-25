Iran Rubio | Pace? Possibili buone notizie nelle prossime ore – La diretta

Le autorità iraniane stanno negoziando un accordo di pace, con segnali positivi nelle ultime ore. I rappresentanti di entrambe le parti sono in contatto diretto, mentre le discussioni si concentrano su questioni chiave. La situazione si sviluppa in un clima di attesa, con fonti ufficiali che confermano progressi nelle trattative. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato una conclusione, ma le parti sembrano vicine a un’intesa. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ore decisive per una possibile pace in Iran, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump si era mostrato ottimista. Anche il Segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in India in queste ore, è dello stesso avviso: “Forse c’è la possibilità che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie “. Rubio ha dichiarato che “sono stati compiuti progressi significativi, sebbene non definitivi”, nei negoziati e che il mondo non dovrà più temere che l’Iran si doti di armi nucleari. La guerra in Iran e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 25 maggio Inizio diretta: 250526 07:15 Fine diretta: 250526 23:59 07:12 250526 Rubio:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Rubio Sees Good News Coming on Hormuz as Iran Talks Continue

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