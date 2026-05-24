Il Segretario di Stato statunitense ha dichiarato che nei prossimi giorni il mondo potrebbe ricevere buone notizie dai negoziati con l’Iran. Rubio ha parlato con i giornalisti a Nuova Delhi, durante una visita diplomatica in India. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle trattative o sui tempi. La sua fiducia si basa sulle recenti comunicazioni tra le parti coinvolte.

Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha parlato con i giornalisti a Nuova Delhi, durante una visita diplomatica in India. Si è detto fiducioso riguardo ai negoziati con l’ Iran: «Credo che forse nelle prossime ore il mondo riceverà delle buone notizie». Ha aggiunto che ci sarebbero progressi «significativi» nei colloqui di pace con il regime, ma ha avvertito che non si tratta di progressi «definitivi». Il braccio destro di Donald Trump ha ribadito ai media che Teheran non potrà mai possedere un’arma nucleare. Ha poi sottolineato che lo Stretto di Hormuz dovrà essere aperto al traffico marittimo globale, senza che il governo iraniano imponga pedaggi per il passaggio sicuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marco Rubio è fiducioso riguardo ai negoziati con l’Iran: «Credo che forse nelle prossime ore il mondo riceverà delle buone notizie»

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