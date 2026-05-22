Accordo Iran-Usa nelle prossime ore entrerà subito in vigore – La diretta
Nelle prossime ore si prevede un annuncio riguardante un nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran, con la possibilità che entri subito in vigore. I negoziati di pace sono stati condotti con la mediazione del Pakistan e, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale dell’accordo potrebbe essere comunicata a breve. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sui contenuti dell’intesa o sui passaggi successivi.
Continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un accordo tra i due Paesi potrebbe essere anninciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio. In mattinata, il segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio, ha dichiarato che «rivedere il disclocamento delle truppe statunitensi non è un’azione punitiva, ma un processo che continuerà, in cooperaizone con i nostri alleati». Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sottolineato: «Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli Stati Uniti verso del Medio Oriente e del Pacifico». 🔗 Leggi su Open.online
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Nelle prossime ore arriverà l’annuncio dell’accordo fra Iran e Usa ed entrerà immediatamente in vigore. Ad affermarlo è l’emittente televisiva saudita Al Arabiya. Secondo fonti dell’emittente, la bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Usa - mediato dal facebook
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