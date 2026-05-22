Accordo Iran-Usa nelle prossime ore entrerà subito in vigore – La diretta

Nelle prossime ore si prevede un annuncio riguardante un nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran, con la possibilità che entri subito in vigore. I negoziati di pace sono stati condotti con la mediazione del Pakistan e, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale dell’accordo potrebbe essere comunicata a breve. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sui contenuti dell’intesa o sui passaggi successivi.

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