Iran Rubio | ‘indipendentemente da accordi Israele avrà sempre diritto di difendersi’

Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che Israele continuerà ad avere il diritto di difendersi, senza considerare eventuali accordi tra gli Stati Uniti e l’Iran. La frase è stata pronunciata in risposta alle dichiarazioni del primo ministro israeliano, che aveva sottolineato questo diritto in un contesto di tensioni regionali. La posizione è stata espressa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui possibili scenari futuri.

“Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ha questo diritto. Quindi, se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire”, ha detto Rubio ai giornalisti da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi “oggi stesso”. “Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa”, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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IRAN-USA, RISCHIO GUERRA: ISRAELE E GOLFO NEL MIRINO | ANALISI DEL GENERALE MORABITO

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