Trump prende tempo | I negoziati procedono non ho fretta Rubio e Netanyahu | L’Iran non avrà mai l’atomica – La diretta

Il 86esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe portare a una nuova tregua. Trump ha dichiarato di non avere fretta e che i negoziati stanno procedendo. Nel frattempo, Rubio e Netanyahu hanno affermato che l’Iran non otterrà mai l’atomica.

L’86esimo giorno della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe essere quello che sancisce una nuova tregua. O almeno, così sembra suggerire Washington. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, Donald Trump ha annunciato che «un accordo è stato in gran parte negoziato». Poco più tardi, il suo segretario di Stato, Marco Rubio, si è mostrato ancora più ottimista: «Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie». A spegnere l’entusiasmo ci pensa però Teheran, che ancora non ha risposto ufficialmente a Washington e lascia trasparire come ci siano alcuni nodi cruciali della trattativa che ancora non sono stati sciolti. 🔗 Leggi su Open.online

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