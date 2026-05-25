iran prospettive di intesa la furia del partito delle guerre infinite

Un annuncio sorprendente di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran ha scatenato reazioni immediate e intense. La notizia ha provocato scontri tra le fazioni politiche, con alcuni sostenitori che vedevano una possibilità di distensione e altri che respingevano l’idea. Il dibattito pubblico si è acceso, mentre le tensioni tra le due parti sono aumentate. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e la situazione rimane molto incerta.

Quando Trump, a sorpresa, ha dato l’annuncio di un imminente accordo con l’Iran si è scatenato l’inferno, né poteva essere diversamente: troppo alta la posta in gioco. La reazione furibonda del partito delle guerre infinite, che da Israele promana negli States e altrove, segnala che l’annuncio presidenziale non è una finzione o un trucco per favorire un attacco a sorpresa successivo (che pure resta possibile, se i falchi riusciranno a piegarlo). Ovviamente, l’intesa, che deve ancora essere codificata e consolidata, sarà ristretta a un accordo quadro su alcuni punti dolenti, anzitutto il destino di Hormuz, e prolunghi i tempi del cessate il fuoco per dare spazio a negoziati sulle criticità in sospeso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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