Ungheria-Islamabad | la vittoria delle guerre infinite

Domenica in Ungheria si è conclusa con la sconfitta del premier Viktor Orbán alle elezioni nazionali, pochi giorni dopo il fallimento dei negoziati tra Iran e Israele. La giornata ha visto anche il trionfo di un partito che sostiene politiche di forte confronto internazionale, in un contesto che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione nel conflitto ucraino. Questi eventi segnano un momento importante nel quadro politico e militare della regione.

Domenica è stata una giornata trionfale per il partito della guerra infinita, con il fallimento dei negoziati tra Iran e Israele che ha preceduto di poche ore la sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni ungheresi, sviluppo che dovrebbe prolungare la guerra ucraina. L’incendio che divampa lungo la linea di faglia che si allunga tra Oriente e Occidente ha avuto nuovo alimento. Ma, anche se lo scacco alle possibilità di una distensione internazionale non è certo trascurabile, restano aperte opportunità, come dimostra la possibile apertura di un nuovo round negoziale tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, che potrebbe aver luogo questo fine settimana.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ungheria-Islamabad: la vittoria delle guerre infinite Ungheria, Merz: "Vittoria Magyar una delle migliori notizie di ieri"Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, esulta per la vittoria in Ungheria di Péter Magyar che mette fine ai 16 anni di potere di Viktor Orban. “Il petrolio scatenerà guerre infinite, rinnovabili unica energia di pace”: parla l’accademico russo Etkind“Combustibili fossili, politica di potenza e sovranismi provocheranno conflitti e crisi economiche continue, solo un’accelerazione della transizione...