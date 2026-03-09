Iran il silenzio delle calciatrici sull’inno scatena la furia del regime | timori per il ritorno a Teheran

Durante la partita inaugurale della Coppa d’Asia femminile in Australia, le calciatrici della nazionale iraniana sono rimaste in silenzio mentre si suonava l’inno nazionale. Il gesto, durato pochi secondi, ha suscitato reazioni forti da parte del regime iraniano, che ha espresso timori riguardo alle conseguenze di questo comportamento. Nessuna delle giocatrici ha commentato pubblicamente l’episodio.

Il gesto è durato pochi secondi, ma potrebbe avere conseguenze pesanti. Durante la partita inaugurale della Coppa d'Asia femminile in Australia, le giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana sono rimaste in silenzio mentre veniva eseguito l' inno nazionale. Nessuna parola, nessun canto. Solo sguardi fissi davanti a sé. Un gesto che molti hanno interpretato come una presa di distanza dal regime iraniano nel momento più delicato della recente storia politica del Paese. A sollevare il caso è stato Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià dell' Iran deposto nel 1979. In un messaggio pubblicato su X, Pahlavi ha denunciato pressioni e minacce contro le atlete, sostenendo che la Repubblica Islamica avrebbe già iniziato a esercitare forti intimidazioni.