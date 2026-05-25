Il prezzo del petrolio è sceso dopo notizie di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Le trattative tra i due paesi sembrano avanzare, influenzando positivamente i mercati all'apertura. Le negoziazioni riguardano questioni energetiche e politiche, senza dettagli specifici sui contenuti degli accordi. Le variazioni dei prezzi si sono manifestate subito dopo le notizie di un possibile accordo, senza ulteriori conferme ufficiali.

Buone notizie per i mercati in apertura. I più recenti sviluppi in Medio Oriente, con Stati Uniti e Iran che si dirigono verso un possibile accordo, si stanno riflettendo nel settore economico. L'abbassamento dei rischi e la possibile stabilizzazione internazionale, infatti, ha provocato degli effetti sul prezzo del petrolio. In questi minuti un barile di Brent viene scambiato a 95.4 $, valore che indica un calo di quasi il 5%. Ancora più marcata la diminuzione per il prezzo di un barile di Wti, il cui valore è all'incirca quotato 91.4 $, in calo del 5,3%. Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana” 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, possibile tregua con gli Usa fa scendere il prezzo del petrolio

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L'Iran festeggia la tregua con gli Usa

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