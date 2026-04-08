L'annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha portato a una diminuzione dei prezzi del petrolio e del gas. La notizia ha portato all'attenzione la possibilità che lo stretto di Hormuz venga riaperto alle rotte commerciali. Questa decisione ha influenzato il mercato energetico globale, con i prezzi delle materie prime in calo rispetto ai giorni precedenti. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Il timore era quello di un'escalation dalle conseguenze imprevedibili. Invece, nella giornata dell'8 aprile, attorno all'una di notte (ora italiana), il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti e l'Iran avevano raggiunto l'accordo per un cessate il fuoco della durata di due settimane. Una tregua non priva di incognite e messa in discussione fin dalle prime ore, dati gli attacchi di Israele nei confronti del Libano, i quali hanno scatenato l'ira di Teheran. In ogni caso, i mercati hanno accolto positivamente l'annuncio del presidente americano, anche per via di una delle condizioni poste per poter mettere in atto la tregua stessa: la riapertura dello stretto di Hormuz, la cui attività si è ridotta di oltre il 90%, con conseguenze importanti per il mercato energetico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tregua Usa-Iran: in calo il prezzo di petrolio e gas

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