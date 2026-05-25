Iran possibile svolta epocale | con Washington l’accordo è a un passo forse

Un funzionario americano ha dichiarato che l’accordo tra Washington e Teheran sarà firmato nei prossimi giorni e che la Guida Suprema iraniana ha dato un’approvazione generale. Domenica, si è parlato di una possibile svolta diplomatica nella crisi iraniana. La notizia arriva dopo settimane di negoziati e tensioni tra i due paesi. La firma dell’intesa potrebbe avvenire a breve, secondo quanto riferito.

È in arrivo la svolta diplomatica nella crisi iraniana? Domenica, un funzionario americano ha affermato che l’accordo tra Washington e Teheran «sarà firmato nei prossimi giorni» e che la Guida Suprema della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei, avrebbe dato «un’approvazione generale» all’intesa. «I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare un accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte», dichiarava, nelle stesse ore, Donald Trump su Truth. «Il blocco rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non verrà raggiunto, certificato e firmato un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il loro tempo e fare le cose per bene. 🔗 Leggi su Panorama.it

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