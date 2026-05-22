Iran nelle prossime ore la bozza finale del possibile accordo Teheran-Washington

Nelle prossime ore dovrebbe essere presentata la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto riportato da fonti di Al Arabiya. La notizia riguarda un potenziale passo verso una risoluzione delle tensioni tra le due nazioni, che da tempo sono al centro di confronti diplomatici e questioni legate al programma nucleare. La possibilità di un'intesa sembra aprire uno scenario diverso per i rapporti tra i due paesi, che negli ultimi anni hanno attraversato periodi di forte crisi.

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