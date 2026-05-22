Iran nelle prossime ore la bozza finale del possibile accordo Teheran-Washington
Nelle prossime ore dovrebbe essere presentata la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo quanto riportato da fonti di Al Arabiya. La notizia riguarda un potenziale passo verso una risoluzione delle tensioni tra le due nazioni, che da tempo sono al centro di confronti diplomatici e questioni legate al programma nucleare. La possibilità di un'intesa sembra aprire uno scenario diverso per i rapporti tra i due paesi, che negli ultimi anni hanno attraversato periodi di forte crisi.
La guerra in Iran potrebbe essere finalmente a una svolta. Secondo fonti di Al Arabiya, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la bozza finale di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e Teheran. L’eventuale intesa continua a essere mediata dal Pakistan, che ha già ospitato i colloqui dello scorso aprile a Islamabad. I nove punti dell’accordo: che cosa prevedono. Proprio i mediatori pakistani hanno espresso cauto ottimismo ai microfoni dell’emittente saudita Al Arabiya, che ha rivelato i nove punti della bozza di intesa tra Washington e Teheran. Innanzitutto si stabilisce un cessate il fuoco immediato e su tutti i fronti; viene poi contemplata l ‘astensione dal colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la cessazione delle operazioni militari e la fine della guerra mediatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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