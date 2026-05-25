Iran Pezeshkian ordina il ripristino dell' accesso alla rete Internet

Da iltempo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente iraniano ha firmato un ordine per riattivare l’accesso a Internet nel paese. La sospensione della rete internazionale era stata decisa all’inizio di un’operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele. La decisione riguarda il ripristino del collegamento, che era stato interrotto durante le attività militari. La riattivazione è stata annunciata ufficialmente dopo settimane di blocco totale della rete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente Massoud Pezeshkian ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a Internet in Iran, sospeso dall'inizio degli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele. "Il decreto volto a ripristinare Internet allo stato precedente a gennaio è stato comunicato al Ministero delle Comunicazioni dal Presidente Massoud Pezeshkian", hanno annunciato le agenzie di stampa Tasnim e Fars. Interrotto durante le proteste di piazza culminate all'inizio di gennaio in una rivolta sedata nel sangue, l'accesso internazionale a Internet era stato poi sospeso il 28 febbraio, all'inizio dei raid aerei statunitensi e israeliani. Da allora, la popolazione aveva accesso solo a piattaforme e siti web appartenenti alla rete nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran pezeshkian ordina il ripristino dell accesso alla rete internet
© Iltempo.it - Iran Pezeshkian ordina il ripristino dell'accesso alla rete Internet
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Presentata alla Camera la Relazione Annuale 2026 dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCopL’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato alla Camera la Relazione Annuale 2026, che riguarda le attività e i...

Un giudice statunitense ordina al Pentagono di ripristinare l’accesso alla stampaIl 9 aprile un giudice di Washington ha emesso un’ingiunzione che impone al Pentagono di ripristinare l’accesso alla stampa.

Temi più discussi: Iran, Pezeshkian scrive a Papa Leone: Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa; Iran, Pezeshkian: Siamo pronti a garantire che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari; Iran, avviati colloqui con i paesi Ue per il transito nello Stretto. Pezeshkian scrive al papa: Gli Stati si oppongano alle richieste Usa; Pezeshkian scrive al Papa e cita Corano e Bibbia: il nuovo linguaggio dell’Iran (che ribalta il 1979).

Iran: Pezeshkian ordina ripristino accesso a InternetUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

iran pezeshkian iran pezeshkian ordina ilIran, Pezeshkian scrive al Papa. E l'Italia invia due cacciamine verso HormuzIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto a Papa Leone XIV una lettera in cui ha esortato le nazioni a contrastare le richieste illegali ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web