Il presidente iraniano ha firmato un ordine per riattivare l’accesso a Internet nel paese. La sospensione della rete internazionale era stata decisa all’inizio di un’operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele. La decisione riguarda il ripristino del collegamento, che era stato interrotto durante le attività militari. La riattivazione è stata annunciata ufficialmente dopo settimane di blocco totale della rete.

Il presidente Massoud Pezeshkian ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a Internet in Iran, sospeso dall'inizio degli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele. "Il decreto volto a ripristinare Internet allo stato precedente a gennaio è stato comunicato al Ministero delle Comunicazioni dal Presidente Massoud Pezeshkian", hanno annunciato le agenzie di stampa Tasnim e Fars. Interrotto durante le proteste di piazza culminate all'inizio di gennaio in una rivolta sedata nel sangue, l'accesso internazionale a Internet era stato poi sospeso il 28 febbraio, all'inizio dei raid aerei statunitensi e israeliani. Da allora, la popolazione aveva accesso solo a piattaforme e siti web appartenenti alla rete nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran Pezeshkian ordina il ripristino dell'accesso alla rete Internet

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