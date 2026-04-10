Il 9 aprile un giudice di Washington ha emesso un’ingiunzione che impone al Pentagono di ripristinare l’accesso alla stampa. La decisione arriva dopo che il dipartimento aveva bloccato alcune richieste di giornalisti, nonostante le richieste siano state fatte in modo ufficiale. La sentenza si basa su una valutazione delle pratiche di accesso alle informazioni da parte delle autorità militari. La questione riguarda il rispetto delle norme sulla libertà di stampa e sulla trasparenza delle istituzioni.

“Il dipartimento non può portare avanti le sue politiche illegali fingendo di aver agito per risolvere i problemi, e sperare che il tribunale chiuda un occhio”, ha scritto Friedman nella sua sentenza. Il giudice ha definito le azioni del Pentagono un “chiaro tentativo di aggirare l’ordinanza”. Durante una recente udienza, il 30 marzo, Friedman aveva espresso forte preoccupazione per il fatto che il Pentagono avesse emanato nuove regole per la stampa ancora più restrittive delle precedenti. Delle 56 testate della Pentagon press association, solo una aveva accettato le nuove regole, mentre i giornalisti di quelle che non avevano firmato si erano visti ritirare gli accrediti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un giudice statunitense ordina al Pentagono di ripristinare l’accesso alla stampa

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