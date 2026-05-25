La stampa statunitense critica la bozza di accordo proposta dall’amministrazione, definendola un vicolo cieco e un azzardo politico. Secondo i commentatori, non rappresenta un successo e rischia di confliggere con gli interessi nazionali. Si evidenzia anche il timore che l’amministrazione sia vicina a cedere a un accordo giudicato dannoso, mentre si diffonde l’impressione che la vittoria politica sia ormai sfumata.

L’ombra che Donald Trump sia sul punto di cedere a un pessimo accordo, il timore che l’intesa confligga contro gli interessi americani e la convinzione che la vittoria politica dell’amministrazione americana sia ormai sfumata. Perché il regime dei pasdaran non è stato smantellato, nonostante già nelle prime ore del conflitto la Casa Bianca esultasse dell’eliminazione dei vertici di Teheran. Nelle ore in cui i mediatori di Stati Uniti e Iran tentano di concordare una bozza che metta in pausa in conflitto, i giudizi dei media Usa sulla strategia e le conseguenze dell’attacco dal 28 febbraio mostrano un quadro incerto, e obiettivi che non sono stati raggiunti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, la stampa Usa boccia la bozza di accordo di Trump: “Nessun trionfo. È un vicolo cieco e un azzardo politico”

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