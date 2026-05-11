Il prezzo del petrolio continua a salire, mentre Stati Uniti e Iran non hanno raggiunto un accordo sulla questione. Il presidente americano ha commentato la risposta di Teheran alla proposta di pace, definendola “totalmente inaccettabile”. La mancanza di un’intesa tra le due nazioni sembra influenzare i mercati energetici, con i prezzi del greggio che mostrano segnali di aumento. Nessun passo avanti è stato annunciato dalle parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la r isposta dell’Iran alla proposta di pace come qualcosa di “totalmente inaccettabile”. L’Iran chiede qualcosa che gli Stati Uniti non possono dare, ovvero di mantenere le condizioni che sono state usate per dare inizio alla guerra: il controllo delle proprie ambizioni nucleari e della propria politica estera. Trump non ha specificato i motivi del perché la risposta non è adeguata o se c’è una base sulla quale proseguire il dialogo. I media iraniani invece hanno spiegato la loro risposta, dichiarando che il piano statunitense “significava la resa dell’Iran all’avidità di Trump”. I mercati hanno risposto immediatamente, con i prezzi del petrolio che sono saliti del +4,36% per il Brent e +4,89% per il Wti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio in aumento senza accordo tra Usa e Iran, Trump boccia la risposta di Teheran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, oggi è attesa la risposta di Teheran alla proposta Usa. Trump: "Possibile un accordo"

Guerra Iran-USA, Trump: “Pronti a cambiare strada se non arriverà accordo, voglio risposta da Teheran stanotte”Trump torna a minacciare un cambio di strategia nei confronti dell’Iran se i negoziati non porteranno presto a un accordo.

Argomenti più discussi: Petrolio, l'Opec senza Emirati aumenta la produzione di 188mila barili al giorno; Petrolio: accordo Opec+ per aumento produzione senza Emirati Arabi (fonti); Petrolio : accordo Opec+ per aumento produzione senza Emirati Arabi (fonti); L'Opec+ annuncia aumento produzione di 188mila (anche senza Emirati).

Continua a salire il prezzo della benzina, spinto, oltre che dall'aumento delle accise, anche dalle quotazioni internazionali: questa mattina il prezzo medio nazionale alla pompa tocca il massimo da oltre due anni e mezzo, dall'11 ottobre 2023. Sostanzialmente - x.com x.com

Cosa significa il fallimento degli incontri in Pakistan per USO e per i prezzi del petrolio in generale all'apertura del mercato di lunedì? - Reddit reddit