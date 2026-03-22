La situazione in Iran si fa sempre più complessa con le tensioni tra gli Stati Uniti. Trump ha minacciato di distruggere il sito di South Pars, importante per il gas iraniano, mentre il suo Segretario al Tesoro valuta la possibilità di allentare le sanzioni per calmare i mercati. La contraddizione tra queste posizioni evidenzia le difficoltà di una strategia coerente.

Ormai stiamo scivolando nell’assurdo. Da un lato, Trump brandisce la minaccia nucleare contro South Pars, il cuore pulsante del gas iraniano, promettendo distruzione totale; dall’altro, il suo stesso Segretario al Tesoro vaglia l’ipotesi di allentare le sanzioni per placare i mercati. Questa è la guerra di Trump in Iran: un conflitto schizofrenico che si combatte su due fronti opposti, dove il nemico da abbattere e il prezzo del carburante da calmierare sono diventati la stessa identica variabile. Non è solo una contraddizione logistica, è la fotografia di un vicolo cieco geopolitico. Il presidente si è infilato in una tenaglia dalla quale è quasi impossibile uscire indenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa

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