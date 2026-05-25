Iran la guerra in diretta | slitta la firma dell'accordo ma Rubio è ottimista | Possibile già oggi
L'accordo tra Iran e USA previsto per oggi potrebbe essere firmato, secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato americano. Tuttavia, la firma è slittata, anche se un rappresentante statunitense si dice ottimista e ritiene possibile un'intesa già nelle prossime ore. La trattativa, che coinvolge le parti, continua a essere in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra potrebbe concretizzarsi "oggi stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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