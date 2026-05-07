Iran la guerra in diretta | oggi la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA Trump | Accordo possibile il conflitto finirà presto

Oggi si attende una risposta da parte di Teheran alla bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti, nel contesto della tensione tra i due paesi. La situazione rimane in evoluzione e le parti monitorano attentamente gli sviluppi. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato che un accordo potrebbe essere raggiunto presto, prevedendo una rapida conclusione del conflitto. La vicenda coinvolge vari attori e si sviluppa in un clima di alta tensione internazionale.