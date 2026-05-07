Iran la guerra in diretta | oggi la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA Trump | Accordo possibile il conflitto finirà presto
Oggi si attende una risposta da parte di Teheran alla bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti, nel contesto della tensione tra i due paesi. La situazione rimane in evoluzione e le parti monitorano attentamente gli sviluppi. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato che un accordo potrebbe essere raggiunto presto, prevedendo una rapida conclusione del conflitto. La vicenda coinvolge vari attori e si sviluppa in un clima di alta tensione internazionale.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: oggi Teheran potrebbe rispondere alla bozza di intesa presentata da Washington per mettere fine alla guerra. Marco Rubio incontrerà Papa Leone XIV e Pietro Parolin in Vaticano, poi vertice con Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»
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