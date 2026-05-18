Iran la guerra in diretta Trump minaccia Teheran | Accetti l'accordo o non rimarrà nulla CNN | Pronta lista di obiettivi da colpire
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere con dichiarazioni minacciose da parte dell’amministrazione americana, che ha affermato di avere una lista di obiettivi da colpire in caso di escalation. Il presidente ha avvertito Teheran di accettare un nuovo accordo, altrimenti ci saranno conseguenze. Le notizie in tempo reale parlano di una situazione di crescente incertezza, mentre le forze militari statunitensi sono in stato di allerta nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale da parte iraniana è stata diffusa in merito.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale, Trump minaccia Teheran: "Accetti l'accordo o non rimarrà nulla". Il presidente USA convoca i consiglieri per la sicurezza per discutere della ripresa del conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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