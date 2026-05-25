Iran il dilemma di Trump | accordo o guerra sarà sempre scelta ‘divisiva’

Negli Stati Uniti, le dichiarazioni di un ex presidente sul dossier Iran sono state accolte con scetticismo e perplessità. A Washington aumentano i dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace, considerato da diverse fonti fragile e politicamente rischioso.

(Adnkronos) – Con scetticismo e perplessità vengono accolte negli Stati Uniti le ultime dichiarazioni di Donald Trump sul dossier Iran, mentre a Washington si moltiplicano i dubbi su un possibile accordo di pace giudicato da più parti fragile e politicamente rischioso. Secondo un’analisi della Cnn firmata da Stephen Collinson, sia i falchi conservatori sembrano convinti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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