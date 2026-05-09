Il presidente statunitense ha chiesto all'Iran di raggiungere un accordo immediato, avvertendo che in caso contrario si potrebbe scatenare un conflitto. Nel frattempo, un senatore repubblicano ha tentato di avvicinarsi alla premier italiana, cercando di migliorare i rapporti tra i due paesi. La Cia ha inoltre informato il governo americano che l'Iran potrebbe resistere ancora alcuni mesi, possedendo circa il 70% dei missili disponibili.

La guerra in Medio Oriente sta diventando sempre più pesante per l’amministrazione americana. Sovraesposti su troppi fronti, invischiati in crisi interne e in difficoltà nel rapportarsi ai Paesi satelliti, gli Stati Uniti provano a chiudere la pratica Iran coi negoziati. Ma Teheran utilizza la sua migliore arma, il tempo, inducendo Donald Trump a pressare la Repubblica Islamica: “Dia subito una risposta alla proposta di tregua o colpiremo di nuovo”. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio è volato in Italia per incontrare Giorgia Meloni, ma le distanze fra i due governi restano su vari dossier, dall’uso delle basi sul nostro territorio all’intervento nel Golfo Persico.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump pressa l'Iran per un accordo "subito o sarà guerra", mentre Rubio prova il disgelo con Meloni e Italia

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L’Iran ha 10 giorni per trovare un accordo o succederanno cose brutte

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