Mondiali di calcio 2026 Iran chiede di disputare le partite del primo turno in Messico e non negli Usa no dalla Fifa

L’Iran ha chiesto di disputare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio 2026 in Messico anziché negli Stati Uniti. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti, ma la FIFA non ha ancora dato una risposta ufficiale. Nei giorni scorsi, Donald Trump aveva espresso una dichiarazione riguardo a Teheran, definendo alcune posizioni come inopportune.

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva minacciato Teheran dichiarando di non ritenere “appropriata” la presenza della nazionale iraniana ai Mondiali di calcio “per la loro vita e sicurezza” L'Iran avrebbe chiesto di disputare le partite del primo turno dei Mondiali 2026 in Messico e non negli S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mondiali di calcio 2026, Iran chiede di disputare le partite del primo turno in Messico e non negli Usa, no dalla Fifa Articoli correlati Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in MessicoIl ministro dello sport iraniano ha confermato l'apertura di un tavolo negoziale con la FIFA per permettere all'Iran di partecipare ai prossimi... Mondiali 2026, l’Iran chiede alla Fifa di spostare le sue partite in MessicoL’Iran sta cercando di ottenere lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo Fifa dagli Stati Uniti al Messico. Contenuti utili per approfondire Mondiali di calcio 2026 Iran chiede di... Temi più discussi: Calcio, i Mondiali 2026 a pagamento sullo streaming di Dazn: quanto costa abbonarsi (e quali le offerte)?; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; Mondiali di calcio senza l’Iran, si apre un'altra finestra per l’Italia ma tutto è in mano alla Fifa; Ministro dello Sport dell'Iran: Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli USA. Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compresoÈ scoppiato un caso diplomatico sui prossimi Mondiali di calcio 2026. La federazione iraniana (FFIRI) ha ufficialmente aperto un tavolo di trattativa. tuttomercatoweb.com Mondiali 2026, l’Iran chiede alla Fifa di spostare le sue partite in MessicoL'Iran sta cercando di ottenere lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo Fifa dagli Stati Uniti al Messico. La partecipazione della nazione di ... lapresse.it INSIEME Pronte a salutare il torneo di qualificazione ai Mondiali di pallacanestro Già certe di andare a Berlino, le azzurre chiudono il girone questa sera alle 19! L’ultima partita a San Juan è contro il Senegal! A cuor leggeroooooooo #ItaliaTeam # - facebook.com facebook L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball x.com