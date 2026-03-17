Iran ai Mondiali? Trattativa con la Fifa per spostare le partite in Messico

L'Iran potrebbe non partecipare ai Mondiali se le partite vengono spostate in Messico. La trattativa con la Fifa riguarda il cambio di sede, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana in America. La questione ha portato a considerare alternative per la partecipazione dell'Iran alla competizione.

(Adnkronos) – "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America". Con queste parole, in un comunicato diffuso su X, il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha spiegato la posizione della nazionale di calcio iraniana per i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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