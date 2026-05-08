Lo studio | riducendo colesterolo -36% rischio primo infarto
Uno studio recente ha evidenziato come abbassare i livelli di colesterolo LDL possa portare a una diminuzione del 36% del rischio di un primo infarto. La ricerca si concentra sulla correlazione tra i valori di colesterolo nel sangue e la probabilità di sviluppare problemi cardiaci. I risultati indicano che intervenire sui livelli di colesterolo può contribuire a prevenire eventi cardiovascolari gravi.
(Adnkronos) – Con una riduzione significativa del colesterolo Ldl si può ridurre del 36% il rischio di primo infarto. E' uno dei dati che emergono dallo studio internazionale Vesalius-Cv, presentato al 57esimo Congresso nazionale dell'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) a Rimini. Un risultato che indica la strada per un cambio di approccio alla malattia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Infarto, svolta dalla ricerca cardiovascolare: colesterolo LDL più basso riduce il rischio del 36%
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