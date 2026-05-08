Lo studio | riducendo colesterolo -36% rischio primo infarto

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente ha evidenziato come abbassare i livelli di colesterolo LDL possa portare a una diminuzione del 36% del rischio di un primo infarto. La ricerca si concentra sulla correlazione tra i valori di colesterolo nel sangue e la probabilità di sviluppare problemi cardiaci. I risultati indicano che intervenire sui livelli di colesterolo può contribuire a prevenire eventi cardiovascolari gravi.

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Infarto, svolta dalla ricerca cardiovascolare: colesterolo LDL più basso riduce il rischio del 36%

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