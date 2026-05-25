Io sono Frankelda

Una scrittrice del XIX secolo in Messico, nota come Frankelda, si dedica a scrivere racconti oscuri, ma i suoi lavori vengono ignorati e respinti. Nonostante il talento, le sue opere non trovano spazio nel panorama letterario dell’epoca. La sua attività si svolge nel contesto storico e culturale del secolo XIX, senza che si registrino riconoscimenti ufficiali o pubblicazioni di rilievo. La sua vicenda si limita alla narrazione di testi che non ottengono attenzione.

Messico, 19° secolo: Frankelda è una scrittrice di talento i cui racconti oscuri sono ignorati e respinti. Costretta a soffocare la propria voce, rifiuta di arrendersi anche se molti cercano di ridurla al silenzio. Ma quando si ritrova sprofondata nel suo subconscio, i mostri che ha inventato. 🔗 Leggi su Today.it

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Bethenny Frankel Has A History Of Scamming

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