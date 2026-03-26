L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di aver ascoltato le voci di un possibile trasferimento al Liverpool, ma ha precisato di essere già impegnato in un club di livello e di essere soddisfatto della situazione attuale. La sua frase si riferisce a un interesse di mercato, senza conferme ufficiali o dettagli sui negoziati in corso.

. Le parole dell’esterno portoghese. Negli ultimi giorni, Francisco Conceição è stato accostato al Liverpool, in seguito all’annuncio dell’addio di Mohamed Salah al termine della stagione. L’esterno della Juventus ha risposto al presunto interesse dei Reds durante una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese a Cancún, in Messico.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Conceição ha ribadito la propria felicità nel vestire la maglia bianconera: « So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao: «Io al Liverpool? Ho sentito le voci ma sono già in un grande club. E sono felice»

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