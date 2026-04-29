San Pio ' torna' nel suo ospedale | a 70 anni dalla fondazione di Casa Sollievo si rinnova la missione di cura

Martedì 5 maggio si è celebrato il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. In questa occasione, si è svolto un evento che ha visto la presenza di un’immagine di San Pio, simbolo della struttura, presso l’ospedale stesso. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del personale sanitario, sottolineando il legame tra il santo e l’ospedale fondato sette decenni fa.

“Il ‘ritorno’ di San Pio nel suo ospedale, martedì 5 maggio, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo, sarà un ritorno alle origini fondative dell’opera. Il Santo ‘ritorna’ dinanzi alla sua ‘Casa’, che ha tanto voluto e desiderato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura«Il "ritorno" di San Pio nel suo... Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa SollievoNel programma del 5 maggio, per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà esposto il corpo di Padre Pio tra i fedeli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chi straccia la tunica di Cristo? – Intervista con il Superiore generale della Fraternità San Pio X; Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto al pronao per i 70 anni di Casa Sollievo; San Pio V: il Papa che condannò (e scomunicò) le corride; OFFICINA SAN PIO X. A Maggio un ciclo di incontri. A Iolo torna la festa di San Pio. Il soldato santo per le vie del paese. Una settimana di celebrazioniÈ la festa bella attesa da tutto il paese di Iolo, si celebra ogni cinque anni e affonda le radici nella devozione popolare. A settembre la parrocchia di San Pietro celebra San Pio Martire, le cui ... lanazione.it San Pio torna per le strade di Iolo. Dal 5 al 14 settembre grande festa per tutto il paesePrato, 28 agosto 2025 - È una festa bella e attesa da tutto il paese di Iolo, si celebra ogni cinque anni e affonda le radici nella devozione popolare. A settembre la parrocchia di San Pietro celebra ... lanazione.it SI DICE CHE… Questa mattina è stata smarrita una fede nuziale in oro con inciso “Donato 23.08.1989” zona fermata autobus Piazza Nusco a Ginosa/ Viale Italia a Ginosa Marina. Non escludiamo anche la zona limitrofa all’ospedale San Pio di Castellaneta e - facebook.com facebook #28Aprile Oggi sarà celebrata la messa di trigesimo di mamma. Per l'intercessione di San Pio chiedo a voi una preghiera accorata in suffragio per l'anima sua, che riposi in pace tra le braccia del Signore. Grazie infinite di cuore.. x.com