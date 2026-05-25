Sabato 23 maggio alle 21, al Teatro di Cavriglia si è tenuto uno spettacolo intitolato “Io come una farfalla”. La rappresentazione fa parte della rassegna “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio”, organizzata dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori. L’evento ha affrontato temi di inclusione e identità di genere attraverso una performance teatrale. La sala era piena di spettatori che hanno assistito alla messa in scena.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Nuovo appuntamento al Teatro di Cavriglia per la rassegna “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio”, realizata dal Comune e da Materiali Sonori: sabato 23 maggio, alle 21.30, va in scena “Io come una farfalla”, un coinvolgente spettacolo teatrale che affronta il tema dell’identità di genere e dell'inclusione. Capace di incoraggiare riflessione e consapevolezza, l'evento - a ingresso gratuito - è promosso dal Comune di Cavriglia nell’ambito delle attività della Rete Re.A.Dy (rete delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo Aps e ABC Arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Io come una farfalla” inclusione e identità di genere al teatro di Cavriglia

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