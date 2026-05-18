Arezzo, 18 maggio 2026 – Nuovo appuntamento al Teatro di Cavriglia per la rassegna “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio”, realizata dal Comune e da Materiali Sonori: sabato 23 maggio, alle 21.30, va in scena “Io come una farfalla”, un coinvolgente spettacolo teatrale che affronta il tema dell’identità di genere e dell'inclusione. Capace di incoraggiare riflessione e consapevolezza, l'evento - a ingresso gratuito - è promosso dal Comune di Cavriglia nell’ambito delle attività della Rete Re.A.Dy (rete delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo Aps e ABC Arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - lo spettacolo "Io come una farfalla" al teatro di Cavriglia

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