Il Teatro di Cavriglia ospita un nuovo spettacolo nell’ambito della rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal territorio”. L’evento si inserisce in un calendario promosso dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori, con l’obiettivo di proporre appuntamenti culturali dedicati alla comunità locale. La rappresentazione intitolata “Io come una farfalla” si svolge il 18 maggio 2026, offrendo ai partecipanti un’occasione di intrattenimento e riflessione nel contesto della programmazione teatrale della stagione primaverile.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Nuovo appuntamento al Teatro di Cavriglia nell’ambito della rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal territorio”, promossa dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori. Sabato 23 maggio, alle ore 21.30, andrà in scena lo spettacolo “Io come una farfalla”, un lavoro teatrale che affronta i temi dell’identità di genere, dell’inclusione e del diritto all’affermazione personale. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di Cavriglia all’interno delle attività della rete Re.A.Dy, il network nazionale delle pubbliche amministrazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Io come una farfalla” al Teatro di Cavriglia:

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