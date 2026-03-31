ULTIM’ORA SKY- Lukaku ritorno a Napoli o fuori rosa? La decisione definitiva

Romelu Lukaku non si è presentato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno e non ha ancora fatto ritorno a Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, questa è la decisione definitiva del calciatore, che non ha partecipato agli allenamenti programmati. La situazione tra il giocatore e la società resta ancora irrisolta, mentre non si registrano ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Romelu Lukaku non è tornato a Napoli e stamattina non si è presentato a Castel Volturno. A riportare la scelta definitiva del belga è Sky Sport, che conferma l’assenza del calciatore dal centro sportivo azzurro oggi. Lukaku non è a Castel Volturno: la decisione. Lukaku ha quindi disertato la sua presenza dall’allenamento di oggi: Sky Sport conferma che l’attaccante non è presente fra i calciatori arrivati oggi a Castel Volturno per l’allenamento odierno. Il giocatore ha quindi deciso di non dare ascolto all’ultimatum del club e di continuare con la sua linea di proseguire il recupero dall’infortunio in patria. Secondo Sky Sport, questa decisione avrà la conseguenza annunciata dal Napoli nei giorni scorsi: l’attaccante dovrebbe finire fuori rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Articoli correlati

Ultim’ora McTominay: arriva la decisione per l’Atalanta, le novità di Sky SportScott McTominay non partirà per la trasferta di Bergamo: il centrocampista scozzese è costretto a fermarsi ancora.

Ultim’ora Sky Sport – Conte beffa la Juve: è assalto NapoliSi accende la sfida tra Juve e Napoli anche sul mercato: le ultime notizie di sicuro non faranno sorridere Luciano Spalletti.

#FigurinePanini || #SerieA #Napoli #SSCNapoli #McTominay #Hojlund #DeBruyne #Lukaku #Conte #Viral

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Sky – Lukaku atteso domani a Napoli. Al di là delle spiegazioni fuori rosa se non torna; Sky – Napoli, le ultime novità sul ritorno di Lukaku. Il club non cambia la posizione; Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: Club sorpreso e irritato; Sky – Lukaku, non ha più risposto a nessuno. Il Napoli ritiene di avere tutti gli strumenti che chiede.

Caso Lukaku, Sky: Inasprimento nelle ultime ore, rapporto con Conte non più così solidoHa comunicato di voler restare in Belgio con la preparazione fisica, decisione che il Napoli non ha assolutamente accettato e quindi gli ha detto di tornare. tuttonapoli.net

. @sscnapoli, Romelu Lukaku non c'è alla ripresa degli allenamenti: l'attaccante è rimasto in Belgio x.com

Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è… facebook