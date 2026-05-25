Il 39enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 20 maggio è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver lasciato il carcere. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di aver investito una persona sulle strisce pedonali, causando la morte della vittima. Risulta positivo a test di alcol e cocaina. L’incidente ha portato alla sua detenzione, poi conclusa con il trasferimento agli arresti domiciliari.

Esce dal carcere e va agli arresti domiciliari il 39enne Giorgio P., che la sera del 20 maggio ha travolto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana, Alfonsa Curiale, e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso. L’uomo, che aveva assunto alcol e cocaina prima di mettersi al volante di una Smart, ha ottenuto dal gip la misura cautelare più lieve rispetto alla detenzione in carcere (chiesta dalla Procura), in attesa del futuro processo per le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investita sulle strisce e uccisa. L’autista positivo ad alcol e coca ottiene gli arresti domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alfonsa Curiale investita e uccisa sulle strisce in via Carnia: l’autista positiva a coca e alcol ottiene i domiciliariUna donna è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali in via Carnia.

Donna investita sulle strisce ad Avellino: trasportata d'urgenza al MoscatiQuesta mattina nel quartiere di San Tommaso una donna è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali.

Temi più discussi: Coppia travolta sulle strisce a Milano: lui muore, lei in chirurgia; Milano, ubriaco investe due anziane sorelle sulle strisce: una muore, l'altra in gravi condizioni; Chi sono Frank e Pam Apisa, la coppia travolta sulle strisce a Milano: lui morto dopo l'incidente, lei gravissima; Marcon, anziana investita sulle strisce: ricoverata all’ospedale dell’Angelo.

Travolta da auto in corsa sulle strisce pedonali: grave 13enne: Una ragazza di 13 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto… dlvr.it/TShyXt #Cronaca #crona x.com

Udine, professoressa investita da un'auto sulle strisce davanti allo StringherUDINE – È stata accompagnata in pronto soccorso dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti all’istituto Stringher. La donna, un’insegnante della scuola, ... nordest24.it

Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una è mortaUn pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne, ... tg24.sky.it