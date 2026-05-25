Una donna è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali in via Carnia. L’autista, un uomo di 39 anni, è risultato positivo a cocaina e alcol durante i controlli successivi all’incidente. Dopo aver lasciato il carcere, è stato disposto per lui un provvedimento di arresti domiciliari. La vittima aveva 52 anni e si trovava in quel momento sulla strada.

Milano, 25 maggio 2026 – Esce dal carcere e va agli arresti domiciliari il 39enne Giorgio P., che la sera del 20 maggio ha travolto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana, Alfonsa Curiale, e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso. L’uomo, che aveva assunto alcol e cocaina prima di mettersi al volante di una Smart, ha ottenuto dal gip la misura cautelare più lieve rispetto alla detenzione in carcere (chiesta dalla Procura), in attesa del futuro processo per le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alfonsa Curiale investita e uccisa sulle strisce in via Carnia: l’autista positiva a coca e alcol ottiene i domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Sicilia a Milano per assistere la sorella malata: Alfonsa Curiale muore investita sulle strisce da ubriaco, grave l’altra germanaUna donna proveniente dalla Sicilia è deceduta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un uomo ubriaco, a Milano.

Travolge due anziane sulle strisce, ne uccide una e scappa: il pirata di via Carnia interrogato dal gipUn uomo di 39 anni è stato interrogato dal giudice dopo aver travolto due anziane sulle strisce pedonali in via Carnia, a Milano, il 20 maggio.

Temi più discussi: Alfonsa Curiale investita e uccisa sulle strisce in via Carnia: l’autista positiva a coca e alcol ottiene i domiciliari; Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una muore; Milano, pirata investe due sorelle sulle strisce: una muore. L'investitore prima è scappato, poi si è costituito: era ubriaco e positivo alla cocaina; Sorelle investite sulle strisce pedonali, Alfonsa Curiale muore in ospedale: arrestato dopo alcol e drug test.

Va ai domiciliari l’uomo che investì e uccise un’anziana agrigentinaEra risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti. livesicilia.it

Alfonsa Curiale travolta e uccisa sulle strisce a Milano: era con la sorella, il conducente è fuggitoDoveva essere un attraversamento come tanti. Pochi passi, le strisce pedonali, una strada di Milano da superare insieme. Invece per Alfonsa Curiale, 75 anni, quella sera si è trasformata in tragedia. alphabetcity.it