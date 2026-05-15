legge di bilancio 2026 aumenta a 610 milioni il tetto delle risorse al terzo settore

Nella Legge di Bilancio 2026 è previsto un aumento del tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000 per il terzo settore, portandolo a 610 milioni di euro. Questa modifica riguarda le risorse disponibili per le organizzazioni non profit che ricevono contributi attraverso questa forma di finanziamento. La legge conferma l’intenzione di incrementare gli stanziamenti destinati a questo settore, senza modificare le modalità di assegnazione o le percentuali di ripartizione. La misura entra in vigore con l’approvazione della legge.

Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una novità significativa per il mondo del terzo settore: cresce il tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000. A partire dal 2026, infatti, lo stanziamento complessivo passa da 525 a 610 milioni di euro annui, segnando un incremento atteso da anni da associazioni, enti di ricerca e organizzazioni di volontariato. Il 5x1000 rappresenta da tempo uno strumento fondamentale di finanziamento per migliaia di realtà che operano in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo. Tuttavia, negli anni il limite massimo di spesa aveva spesso impedito una piena corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti e le somme effettivamente erogate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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