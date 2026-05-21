L'attenzione ai temi dell'infanzia e alle situazioni di fragilità si manifesta attraverso un progetto tra un'istituzione bancaria e un'organizzazione non profit. La collaborazione mira a utilizzare risorse per creare opportunità nelle aree periferiche. La partnership coinvolge attività di sostegno rivolte a bambini e famiglie in condizione di vulnerabilità. L'iniziativa è stata presentata in un evento a Roma, dove sono stati illustrati i dettagli delle azioni previste e gli obiettivi di intervento sociale.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - “L'attenzione ai temi dell'infanzia e alle situazioni di fragilità sono da tempo al centro dell'impegno di Intesa Sanpaolo e in questo percorso la collaborazione con Save the Children è fondamentale, perché lavorare insieme permette di trasformare le risorse in opportunità educative”. Lo ha detto Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in corso all'Acquario Romano di Roma sul tema 'Investire nelle periferie, investire nell'infanzia'. Bonassi ha sottolineato che la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Save the Children si basa su un modello di coprogettazione degli interventi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Periferie, Bonassi (Intesa Sanpaolo): "Con Save the Children trasformiamo risorse in opportunità"

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