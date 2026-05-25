“Ho fatto spazio. Strappi di vita quotidiana di una donna” (Albatros Edizioni) è un memoir auto-biografico nel quale Silvia Canuti ripercorre insieme al lettore alcuni dei momenti più complessi della propria vita e li trasforma in racconto. L’opera è costruita per capitoli tematici e affronta questioni molto diverse tra loro: la violenza subita in tenera età dall’autrice, il lavoro nelle comunità per tossicodipendenti, la povertà incontrata nelle favelas brasiliane, il matrimonio, la maternità, la perdita di due figli in grembo, il cancro, l’anoressia della figlia, il Covid e la morte del padre. A tenere insieme tutte queste esperienze è un’espressione che ritorna spesso nelle pagine dell’esordio di Canuti: “fare spazio”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Intervista a Silvia Canuti. “Ci sono dolori che non passano, ma imparano a stare con noi”

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