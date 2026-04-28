Marco Bocci ha dichiarato di aver lasciato la serie televisiva “Squadra Antimafia” con un senso di dolore, ma ritenendo che fosse la decisione giusta. Ha aggiunto che tornerebbe a lavorare su quel set. Durante un’intervista in occasione del festival On Air 2026 a Palermo, ha parlato della propria vita privata e del prossimo progetto televisivo “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo”. Ha inoltre descritto il rapporto di fratellanza con l’attrice Giulia Michelini.

Marco Bocci, protagonista del festival On Air 2026 che si è tenuto a Palermo nei giorni scorsi, si racconta tra vita privata e carriera alla vigilia dell’uscita a breve della nuova serie “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo”. Durante il festival organizzato e diretto da Simona Gobbi, l’attore ha prima incontrato la stampa, successivamente ha preso parte a un’intervista con il giornalista Mario Manca, durante la quale ha chiarito quanto accaduto dopo le dichiarazioni di Giulia Michelini fatte a Belve. Marco Bocci ospite al Festival On Air 2026. Marco come sta andando “La pietra dell’imperatore”? Io sono terrorizzato, non so che dirvi (ride), perché ormai quando stai girando, soprattutto una serie, devi stare attento a non proferire parola: ti arriva subito la chiamata “questo non era autorizzato!”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Marco Bocci: “Ho lasciato Squadra Antimafia con dolore, ma era giusto così. Ci tornerei su quel set. Giulia Michelini? Tra noi un rapporto di fratellanza” – Intervista

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