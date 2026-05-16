Kylian Mbappé attraversa un momento complicato nella sua carriera, con tensioni che si sono fatte evidenti nelle ultime settimane. Nonostante le difficoltà, un dirigente ha dichiarato che non ci sono problemi con lui e che dovrebbe restare tranquillo, anche se il giocatore non si sente completamente sereno. La situazione si inserisce in un contesto di aspettative e pressioni legate al prossimo Mondiale, che si avvicina rapidamente. La squadra e i suoi rappresentanti continuano a monitorare la situazione.

Kylian Mbappé sta vivendo uno dei periodi più bui e difficili della sua carriera, a poche settimane dall’inizio del prossimo Mondiale. L’attaccante del Real Madrid, a lungo infortunato in questa stagione, è stato fischiato dai suoi tifosi quando è entrato in campo nel match di giovedì contro l’Oviedo; dopo, si è sfogato in merito al trattamento che ha con lui il suo allenatore Alvaro Arbeloa. Insomma, non sono giorni spensierati per il francese, che a 27 anni inizierà il suo terzo Mondiale tra qualche giorno. Arbeloa su Mbappé: “Deve stare tranquillo”. Domani i blancos affronteranno il Siviglia in campionato e il tecnico Arbeloa, in conferenza stampa, è tornato a parlare di Mbappé; in particolare, l’ex Psg aveva dichiarato dopo la partita con l’Oviedo che il suo allenatore lo considerava il quarto attaccante della rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbeloa: “Mbappé deve stare tranquillo, so che non è felice ma non ci sono problemi con lui”

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