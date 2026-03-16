Ed Sheeran ha condiviso che sua moglie, Cherry Seaborn, ha affrontato un tumore al braccio durante la gravidanza della loro seconda figlia, Jupiter, nata nel maggio 2022. La cantante ha parlato apertamente della diagnosi, che secondo quanto riferito non aveva possibilità di cura. La coppia ha affrontato insieme questa difficile fase, senza nascondere le difficoltà che hanno incontrato.

Ed Sheeran non ha mai fatto mistero del fatto che la moglie Cherry Seaborn ha lottato contro un tumore al braccio durante la gravidanza della loro secondogenita, Jupiter, nata nel maggio 2022. Il cantante di Perfect aveva rivelato che quel tipo di tumore era “senza possibilità di cura fino a dopo il parto”. Sheeran ne aveva parlato una prima volta nel 2023, ma adesso, ospite del podcast Friends Keep Secrets, è tornato sull’argomento per dare aggiornamenti, fortunatamente positivi, sullo stato di salute della moglie, sposata nel 2018. “Dopo la nascita della nostra seconda figlia Cherry si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Ed Sheeran racconta del tumore “senza possibilità di cura” della moglie in gravidanza

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