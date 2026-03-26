Tumore allo stomaco nuova cura dallo Ieo di Milano | la combinazione di farmaci che potrebbe allungare la vita

Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature ha analizzato una nuova combinazione di farmaci per il trattamento di pazienti con tumore allo stomaco in stato avanzato. L’indagine ha coinvolto 14 centri di ricerca tra Giappone, Corea del Sud, Cina, Stati Uniti ed Europa. L'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ha contribuito al progetto, che mira a valutare l’efficacia di questa terapia.

Pubblicato su Nature Medicine lo studio che rivoluziona il trattamento dei tumori Her-2 negativi: ecco come funziona il mix tra chemio, immunoterapia e il nuovo farmaco anti-Claudina Una nuova combinazione di farmaci per i pazienti con tumore dello stomaco avanzato. I risultati dello studio (con un contributo decisivo dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che ha coinvolto 14 centri in Giappone, Corea del Sud, Cina, Usa ed Europa) sono stati pubblicati su Nature Medicine. Il tumore dello stomaco è il quinto più diffuso al mondo e, in Italia, colpisce 14mila persone ogni anno. Purtroppo in molti casi viene scoperto in fase tropo avanzata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Tumore allo stomaco, nuova cura dallo Ieo di Milano: la combinazione di farmaci che potrebbe allungare la vita Articoli correlati Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: combinazione di 3 farmaci. «Risultati mai osservati prima»Una nuova speranza dalla ricerca per fermare il cancro al pancreas arriva dalla Spagna: Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia... Il tumore del pancreas e la combinazione di tre farmaci che elimina la malattia. Cosa dice il nuovo studio spagnolo che compie un significativo passo avantiLa ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), è stata guidata dal biochimico molecolare,... Una raccolta di contenuti su Tumore allo stomaco nuova cura dallo... Tumore allo stomaco, nuovo mix di farmaci contro le forme più avanzate. «Importante opportunità per i pazienti»La ricerca accende nuove speranze contro le forme più gravi di tumore allo stomaco. Sono stati pubblicati su Nature Medicine i risultati di Ilustro, il primo studio che ... ilmessaggero.it Tumore gastrico avanzato, uno studio apre le porte a una combinazione terapeutica più efficaceMilano, 26 marzo 2026 - Sulla prestigiosa rivista Nature Medicine sono stati pubblicati i risultati di ILUSTRO, il primo studio che ha dimostrato l’efficacia di una nuova combinazione di farmaci (chem ... insalutenews.it