Intervento della polizia a Ganzirri allontanato un candidato ai seggi Evemero
Nella mattinata elettorale a Messina, le forze dell’ordine sono intervenute a Ganzirri, vicino ai seggi della zona Evemero, per allontanare un candidato al Consiglio di quartiere. L’intervento è avvenuto durante le operazioni di voto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’allontanamento. La situazione non ha provocato disordini o altri incidenti. La polizia ha gestito la presenza del candidato, che è stato fatto uscire dall’area dei seggi.
Intervento delle forze dell’ordine nella mattinata elettorale a Messina per l’allontanamento di un candidato al Consiglio di quartiere nei pressi dei seggi della zona Ganzirri–Evemero. Secondo quanto segnalato, la polizia sarebbe intervenuta stamani per far rispettare le disposizioni sul corretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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