Intervento della polizia a Ganzirri allontanato un candidato ai seggi Evemero

Notizia in breve

Nella mattinata elettorale a Messina, le forze dell’ordine sono intervenute a Ganzirri, vicino ai seggi della zona Evemero, per allontanare un candidato al Consiglio di quartiere. L’intervento è avvenuto durante le operazioni di voto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’allontanamento. La situazione non ha provocato disordini o altri incidenti. La polizia ha gestito la presenza del candidato, che è stato fatto uscire dall’area dei seggi.