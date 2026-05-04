Rischio seggi deserti alla scuola Evemero di Ganzirri richiesto servizio bus

Da messinatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla scuola Evemero di Ganzirri si teme che molti studenti possano non partecipare alle elezioni a causa dei lavori in corso. I cantieri hanno comportato lo spostamento di alcuni seggi e di parte degli elettori da un edificio all’altro. La situazione ha generato preoccupazioni tra i genitori e il personale scolastico, che chiedono un servizio di trasporto per garantire la partecipazione. La questione riguarda la logistica e l’organizzazione dell’evento elettorale nel plesso.

I cantieri e la loro durata hanno costretto al trasferimento di seggi ed elettori da un plesso a un altro. Il 24 e 25 maggio nei due giorni di elezioni amministrative le sezioni elettorali n. 208, 209, 210, 211 e 212 sono state formalmente trasferite dalla scuola “Città di Firenze” di Torre Faro.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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