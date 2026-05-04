Rischio seggi deserti alla scuola Evemero di Ganzirri richiesto servizio bus

Alla scuola Evemero di Ganzirri si teme che molti studenti possano non partecipare alle elezioni a causa dei lavori in corso. I cantieri hanno comportato lo spostamento di alcuni seggi e di parte degli elettori da un edificio all’altro. La situazione ha generato preoccupazioni tra i genitori e il personale scolastico, che chiedono un servizio di trasporto per garantire la partecipazione. La questione riguarda la logistica e l’organizzazione dell’evento elettorale nel plesso.

I cantieri e la loro durata hanno costretto al trasferimento di seggi ed elettori da un plesso a un altro. Il 24 e 25 maggio nei due giorni di elezioni amministrative le sezioni elettorali n. 208, 209, 210, 211 e 212 sono state formalmente trasferite dalla scuola “Città di Firenze” di Torre Faro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Scuola Evemero: scintilla elettrica e 254 firme perUna scintilla elettrica ha messo in allarme la scuola Evemero di Torre Faro, costringendo a spostare le lezioni in altri plessi dell’istituto... Torre Faro, scuola Evemero: lezioni trasferite ma genitori rilanciano l’allarme sicurezzaDopo il principio di incendio di ieri, gli alunni proseguono la didattica in altri plessi, mentre il Comitato “Pro Evemero Torre Faro” ribadisce le...